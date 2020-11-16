ГАИ призывает не рисковать безопасностью на дороге

Большинство из нас халатно относится к своей безопасности и безопасности своих родных и близких, наивно думая, «что со мной ничего страшного не случится на дороге», и начинают задумываться только тогда, когда уже поздно что-то поменять или исправить… Давайте думать наперед и благоразумно действовать на дороге, не рискуя своей безопасностью!

Участвуя в движении, водителям и пешеходам следует помнить об ответственном поведении на дороге и постоянном самоконтроле.

Госавтоинспекция напоминает: за нарушения ПДД водителями и пешеходами предусмотрена административная ответственность.

Нарушая правила проезда пешеходного перехода, водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. За данное нарушение правил предусмотрена повторность в течение года.

За нарушение правил пешеход или иной участник дорожного движения привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере до 5 базовых величин.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома