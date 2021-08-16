ГАИ призывает мотоциклистов и автолюбителей быть внимательными на дороге

По статистике немалое число ДТП с участием мотоциклистов происходит в тот момент, когда водитель встречной машины не замечает мотоцикл или рассчитывает успеть совершить свой маневр. Именно поэтому автомобилистам следует проявлять предельную осторожность.

В свою очередь, мотовладельцам необходимо двигаться с включенным ближним светом фар для привлечения внимания других участников движения, соблюдать скоростной режим, хорошо экипироваться и никогда не выполнять опасных трюков на дороге.

Не стоит рисковать жизнью и здоровьем, выполняя опасные трюки. Они не только чреваты последствиями, но и штрафными санкциями. За управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке), предусмотрен штраф от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 6-ти месяцев или без лишения.

Также Госавтоинспекция города Бобруйска информирует граждан о необходимости предоставления записей автомобильных видеорегистраторов в органы внутренних дел с фактами имеющихся нарушений со стороны лиц, управляющих мототранспортом.