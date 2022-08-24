ГАИ оценивает состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по подготовке к новому учебному году.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, они оценивают состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности. Пристальное внимание уделяется обустройству технических средств организации дорожного движения, а также тротуаров, пешеходных переходов, барьерных ограждений и светофоров.
- По каждому образовательному объекту сотрудники Госавтоинспекции составляют акт, отражающий рекомендации и выявленные недостатки, которые необходимо устранить до начала нового учебного года, - отметили в ведомстве.
Весь комплекс проверочных мероприятий направлен на создание безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом».
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