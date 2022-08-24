ГАИ оценивает состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по подготовке к новому учебному году.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, они оценивают состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности. Пристальное внимание уделяется обустройству технических средств организации дорожного движения, а также тротуаров, пешеходных переходов, барьерных ограждений и светофоров.

- По каждому образовательному объекту сотрудники Госавтоинспекции составляют акт, отражающий рекомендации и выявленные недостатки, которые необходимо устранить до начала нового учебного года, - отметили в ведомстве.

Весь комплекс проверочных мероприятий направлен на создание безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом».