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Профилактика

ГАИ оценивает состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности

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ГАИ оценивает состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по подготовке к новому учебному году.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, они оценивают состояние прилегающих к учебным заведениям территорий с точки зрения безопасности. Пристальное внимание уделяется обустройству технических средств организации дорожного движения, а также тротуаров, пешеходных переходов, барьерных ограждений и светофоров.

- По каждому образовательному объекту сотрудники Госавтоинспекции составляют акт, отражающий рекомендации и выявленные недостатки, которые необходимо устранить до начала нового учебного года, - отметили в ведомстве.

Весь комплекс проверочных мероприятий направлен на создание безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом».

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