ГАИ настоятельно рекомендует водителям контролировать самочувствие в жару. Об этом сообщили в МВД.

"В стране установилась жаркая погода, местами с ливнями и грозами. Вместе с жарой возможно ухудшение дорожной ситуации. Летом отмечаются происшествия без явно выраженных причин для их совершения: выезды на полосу встречного движения, съезды в кювет, наезды на препятствия на прямых участках дороги. Такие происшествия зачастую происходят по вине уставших и уснувших водителей. Перепады атмосферного давления и жара неблагоприятно сказываются на самочувствии участников дорожного движения, при этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные ситуации", - рассказали в МВД.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям - отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Берите в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства.

Сотрудники ГАИ по-прежнему ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, обеспечение безопасности, пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов. Кроме того, инспекторы несут службу в местах массового отдыха граждан и вблизи детских оздоровительных лагерей.