ГАИ напомнила об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

Госавтоинспекция напомнила об ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"В выходные по традиции многие из нас занимаются домашними делами, проводят время с родными или друзьями. Такие встречи нередко сопровождаются употреблением спиртного. После чего находятся люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии или изрядно пьяными отправляются домой пешком, порой игнорируя сигналы светофора и пешеходные переходы", - рассказала Анна Тиханович.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде. Штраф применяется в зависимости от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле / 380 мкг на 1 л - 100 БВ (1 БВ - Br29), как и прежде, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года; свыше 0,8 промилле / 380 мкг на 1 л - 200 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Этот размер штрафа установлен и за отказ от прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного или наркотического опьянения, а также за употребление алкоголя или наркотических средств после требования об остановке или совершения ДТП до прохождения освидетельствования.

"Опасность на дороге для себя и окружающих представляет и нетрезвый пешеход. Начиная с того, что у него нарушена координация и он легко может получить травму, упав или ударившись. Заканчивая тем, что такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что на дороге нет места алкоголю и равнодушию. Увидев пьяного водителя, наберите 102. Если ваш родственник, друг или коллега в нетрезвом виде собирается пойти домой или сесть за руль, предпримите все, чтобы не допустить этого. Например, вызовите ему такси. Цена за поездку никогда не сравнится с ценой здоровья, а жизнь бесценна", - добавили в ГАИ.