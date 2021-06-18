ГАИ напоминает водителям об ответственности за нарушение Правил парковки

Госавтоинспекция на регулярной основе проводит рейдовые мероприятия, направленные на профилактику, выявление и пресечение нарушений Правил остановки и стоянки на местах, предназначенных для инвалидов вблизи социально-значимых объектов: торговых центров, поликлиник, больниц и т.д.

– Как правило, звонят сами инвалиды или владельцы торговых центров с просьбой убрать автомобили. Важно помнить, что таким людям порой тяжело добираться до пункта назначения, и данные места отведены специально для них, – подчеркивает Александра Адотик, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Бобруйского горисполкома.

К слову, парковочное место для этой категории граждан немного больше, чем обычное: ширина составляет 3,5 метра, а длина – 8. За нарушение правил парковки на местах, предназначенных для стоянки транспорта инвалидов, предусмотрена административная ответственность в размере 2 базовых величин. Если это грузовой транспорт или автобус – 5 БВ. Отметим, что с начала года в Бобруйске штрафы, связанные с этим, получили 13 водителей.