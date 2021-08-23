ГАИ напоминает: с 25 августа водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар

Летние каникулы приближаются к завершению. Родители активно готовят детей к началу учебного года: покупают новую форму, рюкзаки и тетради. Но главное в этой суетливой подготовке – своевременно напомнить ребенку, как правильно вести себя на улице, ведь адаптация после летних каникул всегда занимает определенное время. Увы, именно в этот период отмечается всплеск аварий с участием детей.

Дети не понимают всей степени опасности на дороге. Вот почему так важен родительский контроль и своевременное напутствие о правилах безопасного поведения.

Пока до начала школьных занятий есть время, уважаемые родители, не поленитесь, пройдите несколько раз с ребенком путь до школы и обратно. Ребенок освежит в памяти этот маршрут, вспомнит важные детали, встречающиеся на пути, и последовательность своих действий. Обращайте его внимание на опасности, которые могут встретиться на дороге. Заранее оговорите, что в сложной ситуации следует обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность юному пешеходу пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия.

Ежегодно в преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проводят ряд мероприятий профилактического характера, направленных на предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма. С 25 августа по 5 сентября по всей республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». В этот период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3-х базовых величин (ст.18.13 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

27 августа будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения «Уроки безопасности изучайте с детства!».