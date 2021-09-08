ГАИ напоминает правила безопасного пользования средствами персональной мобильности

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса – современные устройства с электродвигателем. В последнее время эта техника востребована и активно используется гражданами для передвижения. Отдельные модели весьма динамичны, как следствие, они могут представлять угрозу для безопасности прохожих.

Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к пешеходам. Предусмотрены некоторые ограничения, препятствующие передвижению на средствах персональной мобильности:

нахождение в состоянии алкогольного опьянения;

недостижение возраста 12 лет (кроме пешеходных и жилых зон).

Для участия в дорожном движении такие устройства должны отвечать определенным требованиям (технически возможная скорость не более 25 км/ч, исправная тормозная система и рулевое управление (при наличии), наличие фары (фонаря) при движении в темное время суток).

Чтобы избежать в пути несчастных случаев и других неприятных ситуаций, необходимо следовать правилам безопасной эксплуатации средств персональной мобильности.

Выбирайте для движения тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные зоны, а также места, закрытые для движения транспорта – парки, скверы, дворы или специально отведенные для катания площадки.

Не создавайте препятствий для движения пешеходов.

Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу – остановитесь, убедитесь в безопасности, и только после этого пересекайте дорогу со скоростью идущего человека.

Передвигайтесь на таких устройствах в темпе, который позволит при возникновении препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Во время движения не отвлекайтесь на телефонные разговоры или просмотр сообщений, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию до других участников движения. Крепко держитесь за руль (при его наличии) и не перевозите пассажиров.

Если поблизости дети – снижайте скорость и будьте готовы к внезапным действиям маленьких участников движения.

Ни в коем случае не используйте средство персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

Берегите себя и уважительно относитесь к другим участникам движения!