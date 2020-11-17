ГАИ напоминает о правилах вождения в гололед

В связи с резким ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега, на проезжей части дорог, улиц и искусственных сооружений образуется гололед. Госавтоинспекция города Бобруйска рекомендует участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Многие считают, чем больше стаж вождения, тем водитель опытней. Это далеко не так. Только пройдя специальные курсы по вождению автомобилем в экстремальных условиях можно говорить о каком-то опыте вождения в зимних условиях.

Уважаемые водители!

При возникновении гололеда, Вам необходимо научиться следующим правилам безопасного вождения на льду:

- не делайте резких движений. Трогаетесь с места плавно. Резкий поворот руля гарантирует Вам занос, резкое торможение неизбежно приведет к тому, что в лучшем случае Вы окажетесь в кювете;

- тормозить на льду нужно очень аккуратно. Нельзя ни в коем случае зимой ездить на выключенной передаче: машина не «сцепляется» с дорогой, и управлять ею невозможно. Тормозить нужно, не выжимая сцепления, ступенчато;

- при вхождении в крутой вираж нужно твердо держать руль, постепенно, но не резко, выруливая, тем самым избегая заноса. Притормаживать в крутом повороте на льду можно лишь пройдя не менее половины длины закругления, где небольшой занос даже помогает преодолеть оставшуюся часть пути;

- если все-таки при движении по прямой на льду вы ударили по тормозам, тем самым заблокировав колеса, знайте: машина стала неуправляемой, как бы вы ни крутили рулевое колесо. Если вы не успеваете остановиться до препятствия, отпустите педаль тормоза (колеса разблокируются) и постарайтесь вырулить в сторону от препятствия. Нельзя резко поворачивать и тормозить;

- правильно отрегулируйте положение сиденья водителя. При полностью отжатом сцеплении или педали тормоза, нога должна быть слегка согнутой;

- снизьте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал, начинайте торможение заранее, откажитесь от лишних перестроений и опережений. Помните, что самыми опасными в зимний период являются мосты и путепроводы (здесь всегда лед), перекрестки и остановки общественного транспорта.

Уважаемые пешеходы!

Будьте внимательны, переходите проезжую часть по пешеходному переходу и только убедившись в том, что водители Вас пропускают. Для безопасности обозначьте себя световозвращающими элементами.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома