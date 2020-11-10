ГАИ напоминает о правилах дорожного движения в темное время суток

Каждый житель населенного пункта, будь это город или сельская местность, является пешеходом, а значит – самым массовым участником дорожного движения. Даже при регулярной эксплуатации личного автомобиля, периодически возникают ситуации, когда человек покидает свой транспорт. Тогда он становится пешеходом. Правила дорожного движения знакомы с детства, но некоторыми они забыты, а кто-то просто их игнорирует. А если к нарушениям мер дорожной безопасности добавить неблагоприятные условия в виде ненастной и пасмурной погоды, ранних сумерек и дождей, то дорожно-транспортные происшествия не заставят себя долго ждать.

С начала года на дорогах области с участием пешеходов зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, из которых 57 ДТП произошли в темное время суток: 14 человек погибли, 44 получили травмы.

Люди в осеннее время года предпочитают носить немаркую одежду темных тонов, а идти - не по обочине, а по трассе, тем самым подставляя свою жизнь под удар автомобиля. Ведь законы физики никто не отменял, и водитель, увидев пешехода в нескольких метрах, не успевает среагировать и избежать наезда. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях непогоды остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150 метров, в дальнем – 300-400 метров. И у водителя есть время предотвратить наезд, т.е. снизить скорость и быть более внимательным. Пешеход должен располагать фликер в том месте, где он будет хорошо виден для водителей.

Самые опасные категории пешеходов – дети, пожилые люди, а также люди в нетрезвом состоянии. Если водитель заметил возле проезжей части кукую-то из этих категорий пешеходов, необходимо быть готовым к самому непредсказуемому. Водителю нужно привлечь внимание такого пешехода, поморгать фарами, посигналить, а может, даже произвести экстренное торможение.

Также очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления на проезжей части пеших участников движения или велосипедистов.

Выполняя требования ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. В местах, где отсутствуют вышеуказанные элементы дороги, пешеходы могут двигаться по краю проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению транспортных средств.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Перед тем, как выйти на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.

Не стоит забывать, что движение на велосипеде по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости не менее опасно. Здесь стоит напомнить, что на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. Гужевой транспорт также должен быть обозначен согласно требованиям ПДД.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет упредить беду и избежать трагедии.