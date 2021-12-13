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ГАИ напоминает о правилах безопасного вождения в условиях тумана

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ГАИ напоминает о правилах безопасного вождения в условиях тумана

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к осторожности на дороге в связи с ухудшением погоды, сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

В ближайшие дни во многих регионах страны метеорологи прогнозируют осадки и туманы. В таких условиях происходит множество дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает водителям: если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар и увеличить дистанцию до других транспортных средств. Также стоит избегать резких торможений и перестроений.

Пешеходам тоже необходимо позаботиться о своей безопасности - обозначить себя световозвращающими элементами и следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами.

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