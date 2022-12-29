ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности в непогоду
0 0
В связи со сложными погодными условиями всем участникам дорожного движения рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня по всему Минску идет мокрый снег. Водителям следует воздержаться от поездок на личном транспорте, отметили в ГАИ.
Если же в пути автомобилистам понадобится помощь, они могут обратиться за ней по телефону 102. Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать ее как водителям, так и пешеходам
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности в непогоду
-
Негативные последствия выплаты заработной платы «в конвертах»
-
Внимание, производители продукции пожарной безопасности!
-
Фейерверки на новый год опасно или нет? Рассказывают спасатели Бобруйск
-
Госэнергогазнадзор предупреждает: не подвергайте свою жизнь опасности