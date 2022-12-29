ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности в непогоду

В связи со сложными погодными условиями всем участникам дорожного движения рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня по всему Минску идет мокрый снег. Водителям следует воздержаться от поездок на личном транспорте, отметили в ГАИ.

Если же в пути автомобилистам понадобится помощь, они могут обратиться за ней по телефону 102. Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать ее как водителям, так и пешеходам