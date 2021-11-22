ГАИ напоминает о необходимости «переобуть» автомобили на зиму

«Зимние шины – безопасность для машины!» – под таким названием с 25 ноября по 5 декабря проводится республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин. Во время акции, 26 ноября, пройдет Единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.

Эксплуатация автомобиля зимой гораздо сложнее, чем летом. Технике приходиться работать в сложных, а порой экстремальных условиях. Для того, чтобы автомобиль проще перенес зимний период, имел уверенную устойчивость на дороге и не доставлял водителю неприятностей, следует выполнить одно важное действие – своевременно сменить шины. Кто водит машину, тот знает, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона – переобуться надо обязательно! В качестве зимних шин принимаются шины маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «M+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Некоторые водители считают, что если зимой приходится ездить нечасто, то покупать зимнюю резину не стоит. Это неправильная и очень опасная точка зрения, которая часто приводит к фатальным последствиям. Каждый водитель должен понимать, что его жизнь и жизни других людей на дороге напрямую зависят от соблюдения ПДД, а также от возможности предотвратить аварию, а сделать это можно только благодаря правильной резине. Основной вопрос, возникающий у многих автолюбителей, когда следует менять шины. На него есть сразу два ответа: законодательный и логический. Согласно требованию Правил дорожного движения зимняя резина должна быть установлена на автомобиле не позднее 1 декабря и находиться на нем до 1 марта. При этом важно: «зима» устанавливается на всех колесах транспортного средства и должна иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

За неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 0,5 базовых величин (ч.5 ст. 18.18 КоАП). В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм – штраф составит до 1 базовой величины. Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут преодолеть все трудности зимней дороги.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома