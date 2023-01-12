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Общество

ГАИ напоминает о действиях на дороге в условиях тумана

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ГАИ напоминает о действиях на дороге в условиях тумана

ГАИ напоминает о действиях на дороге в условиях затрудненной видимости из-за тумана. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Водителям ГАИ рекомендует помнить, что скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Особое внимание нужно уделять подъездам к пешеходным переходам.

Пешеходам особое внимание следует проявлять при переходе проезжей части. В темное время суток необходимо обязательно обозначить себя световозвращающими элементами.

Экипажи Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.

По материалам belta.by.

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