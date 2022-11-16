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ГАИ напоминает о безопасности в меняющихся погодных условиях

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ГАИ напоминает о безопасности в меняющихся погодных условиях

16 ноября прогнозируют мокрый снег, заморозки, гололедицу - ситуация на дорогах может серьезно осложниться.

В УВД облисполкома напоминают, что водителям в этих условиях важно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. При этом обязательно следует учитывать состояния проезжей части и условия видимости.

- Также нужно избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и не забывать пользоваться ремнями безопасности. Особе внимание и осторожность необходимы при проезде перекрестков и пешеходных переходов, - отмечают в ведомстве.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах,  убедившись в безопасности своего перехода. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

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