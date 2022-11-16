ГАИ напоминает о безопасности в меняющихся погодных условиях
10 0
16 ноября прогнозируют мокрый снег, заморозки, гололедицу - ситуация на дорогах может серьезно осложниться.
В УВД облисполкома напоминают, что водителям в этих условиях важно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. При этом обязательно следует учитывать состояния проезжей части и условия видимости.
- Также нужно избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и не забывать пользоваться ремнями безопасности. Особе внимание и осторожность необходимы при проезде перекрестков и пешеходных переходов, - отмечают в ведомстве.
Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности своего перехода. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
ГАИ напоминает о безопасности в меняющихся погодных условиях
-
Минтруда пояснило, включается ли в общий стаж период ухода за ребенком до трех лет
-
БЖД с 11 декабря введет новый график движения поездов
-
Прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов
-
Лукашенко заявил об эффективности принятой Беларусью и Россией стратегии союзного строительства