ГАИ напоминает о безопасности в меняющихся погодных условиях

16 ноября прогнозируют мокрый снег, заморозки, гололедицу - ситуация на дорогах может серьезно осложниться.

В УВД облисполкома напоминают, что водителям в этих условиях важно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. При этом обязательно следует учитывать состояния проезжей части и условия видимости.

- Также нужно избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и не забывать пользоваться ремнями безопасности. Особе внимание и осторожность необходимы при проезде перекрестков и пешеходных переходов, - отмечают в ведомстве.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности своего перехода. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.