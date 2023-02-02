Госавтоинспекция Бобруйска усилит контроль

С 3 по 13 февраля на территории города будет проведён комплекс мер, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма по причине нетрезвого состояния участников дорожного движения.

Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всем участникам дорожного движения. Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

ГАИ призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников дорожного движения.

Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.