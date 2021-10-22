ГАИ Могилевской области объявила с 25 по 31 октября Неделю детской безопасности

В Могилевской области с 25 по 31 октября объявлена Неделя детской безопасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Мероприятия направлены на своевременное предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. "Впереди школьные каникулы, и сейчас очень важно напомнить всем ребятам о безопасном поведении на дороге, - отметили в ГАИ. - Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей, а водителям проявлять повышенную бдительность за рулем и заботиться о безопасной перевозке маленьких пассажиров".

Особенно важно быть внимательными при передвижении на автомобиле по дворовым территориям, т.к. маленькие дети могут выбежать на проезжую часть в любой момент. При подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам.

По данным Госавтоинспекции, в текущем году на дорогах области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли и 59 получили различные травмы.