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ГАИ из-за ухудшения погодных условий призывает к осторожности на дороге

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ГАИ из-за ухудшения погодных условий призывает к осторожности на дороге

Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД.

По прогнозам синоптиков, сегодня на большей части территории Беларуси ожидается снег, мокрый снег, дождь. На дорогах возможно образование снежной каши и гололедицы.

"Водителям в сложных погодных условиях следует выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. С особой осторожностью необходимо проезжать пешеходные переходы, избегать ненужных перестроений, обгонов", - призвали в МВД. В ведомстве дополнили, что и водитель, и пассажиры обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

 

Пешеходы тоже не должны терять бдительности. "На скользкой дороге в разы увеличивается остановочный путь автомобиля, а при экстренном торможении транспортное средство может уйти в неуправляемый занос. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться. В темное время нужно пользоваться световозвращающими элементами", - подчеркнули в МВД.

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