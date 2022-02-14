ГАИ ищет свидетелей ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 12 декабря 2021 года около 19 часов 55 минут на перекрестке улиц Гоголя и 50 лет ВЛКСМ в городе Бобруйске, с участием автомобиля «Фольксваген Транспортер» и пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Установлено, что на месте дорожно-транспортного происшествия, останавливался автомобиль, водитель которого (предположительно женщина), оказывал помощь пострадавшей. Также у края проезжей части дороги находились две женщины, которые были обращены в сторону места происшествия.

Госавтоинспекция города Бобруйска просит водителя данного автомобиля и указанных женщин позвонить по телефонам указанным ниже.

А также гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 59-01-99 или 102.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома