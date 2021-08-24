ГАИ ищет свидетелей ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 10 августа 2021 около 21 часа 40 минут вблизи дома №48 по улице Рогачевской города Бобруйска, с участием автомобиля «Форд Скорпио» и пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55.