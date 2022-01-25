ГАИ ищет свидетелей

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 12 декабря 2021 около 19 часов 55 минут на перекрестке улиц Гоголя и 50 лет ВЛКСМ в городе Бобруйске, с участием автомобиля «Фольксваген Транспортер» и пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 59-01-99 или 102.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома