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ГАИ ищет свидетелей

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ГАИ ищет свидетелей

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы  дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 12 декабря 2021 около 19 часов 55 минут на перекрестке улиц Гоголя и 50 лет ВЛКСМ  в городе Бобруйске, с участием автомобиля «Фольксваген Транспортер» и пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 59-01-99 или 102.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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