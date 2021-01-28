ГАИ ищет очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 22 января 2021 года около 15 часов 35 минут на перекрестке проспекта Георгиевского и улицы Володарского, с участием автомобиля «Рено Логан» и автомобиля «ВАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля «ВАЗ» были причинены телесные повреждения.

Также устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 24 января 2021 года около 16 часов 30 минут вблизи перекрестка улицы Октябрьской и улицы М.Горького, с участием автомобиля «Ситроен Ксара Пикассо» и пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данных происшествий, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 590199.