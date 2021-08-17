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ГАИ ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия

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ГАИ ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 3 августа около 23 часов 15 минут вблизи перекрестка улицы Ленина и 1-го переулка Глинки, с участием автомобиля «Ауди А6» и пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 102.

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