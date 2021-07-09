ГАИ информирует: с 9 июля изменяется организация движения по проспекту Строителей и улице Шинной
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1. Если двигаться по улице Шинной со стороны улицы Ленина, то с крайней левой полосы разрешено совершать поворот только налево;
с крайней правой – разрешено во всех направлениях.
2. Если двигаться по проспекту Строителей со стороны улицы Ленина по новому участку дороги, то с крайней правой полосы разрешен поворот только направо;
со средней – только прямо;
с крайней левой – только прямо и налево.
3. Если двигаться со стороны улицы Попова (со стороны частного сектора), то разрешено движение либо прямо, либо направо;
Если водителю нужно повернуть налево, то следует проехать до улицы Ленина.
4. Если двигаться со стороны микрорайонов 5,6.7 по проспекту Строителей, поворот с крайне правой разрешен только направо;
Со 2-й полосы – направо и прямо;
С крайней левой – налево и прямо.
Также изменился режим работы светофора для пешеходов. Переход проезжей части проспекта Строителей необходимо осуществлять в два этапа с помощью островка безопасности.
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