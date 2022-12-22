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Погода

ГАИ дала рекомендации участникам дорожного движения в связи с плохой видимостью из-за тумана

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ГАИ дала рекомендации участникам дорожного движения в связи с плохой видимостью из-за тумана

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную ситуацию и требуют от автомобилистов особой осторожности и внимательности. Среди рекомендаций ГАИ - необходимость снижать скорость, так как остановочный путь должен быть короче расстояния видимости, увеличивать дистанцию и боковой интервал, обязательно включать внешние световые приборы, отказаться от маневров, особенно от обгонов, быть предельно внимательными и осторожными и не отвлекаться на гаджеты.

Также ГАИ посоветовала водителям с недостаточным опытом управления автомобилем отказаться от поездок на личном транспорте.

 

Пешеходам Госавтоинспекция настоятельно рекомендует в соответствующих погодных условиях использовать световозвращающие элементы, переходить дорогу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что автомобилисты заметили пешехода и дают ему возможность перейти проезжую часть.

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