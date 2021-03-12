ГАИ Бобруйска проводит мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с нарушениями правил обгона

Обгон – безусловно, самый опасный из маневров, которые водитель может осуществить во время движения. Вообще, выезд на полосу встречного движения всегда связан с определенным риском и требует от водителя точных расчетов. Малейшая ошибка может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Прежде чем приступить к обгону, водитель в обязательном порядке должен убедиться в том, что встречная полоса свободна на расстоянии достаточном для маневра, который не создаст помех другим участникам движения. При этом всегда стоит рассчитывать время и расстояние с запасом. Чем больше запас, тем лучше. Не стоит надеяться, что водитель попутного транспортного средства или тот, кто движется по встречной полосе, будут притормаживать. Они не обязаны этого делать.

Перед началом маневра в обязательном порядке необходимо посмотреть в зеркала заднего вида и проверить, не собирается ли идущее сзади авто пойти на обгон.

Каждому водителю необходимо помнить, что даже если нет таких запрещающих факторов, как знаки, разметка, существуют дорожные ситуации, когда обгон запрещен:

когда попутное транспортное средство, движущееся спереди, производит объезд препятствия или обгон и если водитель данного авто подал сигнал левого поворота;

если автомобиль, движущийся сзади, начал обгон;

когда при завершении маневра нет возможности вернуться в свою полосу, не создавая при этом помех попутному транспорту.

Все эти правила можно свести в одно: «Обгон запрещен в том случае, если попутные транспортные средства начали маневрировать раньше».

Обгон запрещен в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», на подъемах, обозначенных знаком «Крутой подъем», на обозначенных и регулируемых перекрестках, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, при недостаточной видимости дороги, на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны; на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними. Кроме того, следует помнить, что обгон может быть запрещен нанесенной на проезжей части сплошной линией дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч.

На дороге всегда стоит помнить об уважении к другим участникам движения. Обгон – довольно сложный и опасный маневр, поэтому не нужно мешать тому, кто пытается обогнать.

За нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил обгона либо выезд на полосу встречного движения, в случаях, когда это запрещено ПДД, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на срок до 1 года или без лишения (часть 9 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь).

Если данные действия повлекли создание аварийной обстановки, то нарушителю будет грозить штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортным средством до 2-х лет или без лишения (часть 12 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь).

С 12 по 14 марта текущего года Госавтоинспекция на территории города Бобруйска проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушениями правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

Водители, помните: осуществляя то или иное действие на дороге, важно убедиться в том, что оно не будет угрожать вашей безопасности и безопасности других участников движения.