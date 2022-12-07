ГАИ Бобруйска проверила, как водители подготовили машины к зимним условиям
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Сотрудники Госавтоинспекции вместе с телеканалом "Бобруйск 360" провели рейдовые мероприятия и проверили, как водители подготовили свои транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях после 1 декабря, когда установка зимних шин уже не рекомендована, а обязательна согласно требованиям ПДД.Правоохранители рекомендуют водителям контролировать наличие "незамерзайки", зарядить аккумулятор и очистить клеммы, положить в автомобиль буксировочный трос.
Кроме того, самим перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость, увеличивать интервал и дистанцию между транспортными средствами, отказаться от рискованных маневров и резких торможений.
Будьте внимательны и предельно осторожны. Берегите себя и своих близких!
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