ГАИ Бобруйска проверила, как водители подготовили машины к зимним условиям

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с телеканалом "Бобруйск 360" провели рейдовые мероприятия и проверили, как водители подготовили свои транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях после 1 декабря, когда установка зимних шин уже не рекомендована, а обязательна согласно требованиям ПДД. Правоохранители рекомендуют водителям контролировать наличие "незамерзайки", зарядить аккумулятор и очистить клеммы, положить в автомобиль буксировочный трос.

Кроме того, самим перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость, увеличивать интервал и дистанцию между транспортными средствами, отказаться от рискованных маневров и резких торможений.

Будьте внимательны и предельно осторожны. Берегите себя и своих близких!