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Профилактика

ГАИ Бобруйска провела семинарское занятие с водителями

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ГАИ Бобруйска провела семинарское занятие с водителями

Госавтоинспекция Бобруйска провела семинарское занятие с водителями филиала учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор по Могилевской области» «Бобруйское межрайонное отделение».

Как сообщили в УВД облисполкома, участие в мероприятии приняли водители из Бобруйска и других районов области. С инспекторами они обсудили проблемы обеспечения дорожной безопасности, подготовку транспортного средства к зимнему сезону, затронули тему – профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

mogilevnews.by

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