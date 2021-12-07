ГАИ Бобруйска провела семинарское занятие с водителями
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Госавтоинспекция Бобруйска провела семинарское занятие с водителями филиала учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор по Могилевской области» «Бобруйское межрайонное отделение».
Как сообщили в УВД облисполкома, участие в мероприятии приняли водители из Бобруйска и других районов области. С инспекторами они обсудили проблемы обеспечения дорожной безопасности, подготовку транспортного средства к зимнему сезону, затронули тему – профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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