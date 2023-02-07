ГАИ Бобруйска провела рейды — задержаны 3 водителя и 22 пешехода

Госавтоинспекция Бобруйска провела рейдовые мероприятия.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники Госавтоинспекции несли службу на автомобилях оперативного назначения и гражданского исполнения.

- Особое внимание уделяли нетрезвым участникам дорожного движения, создающим своими действиями предпосылки к совершению ДТП, - рассказали в ГАИ. - В результате отработки задержаны 3 водителя и 22 пешехода, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

mogilevnews.by