ГАИ Бобруйска провела рейды — задержаны 3 водителя и 22 пешехода
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Госавтоинспекция Бобруйска провела рейдовые мероприятия.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники Госавтоинспекции несли службу на автомобилях оперативного назначения и гражданского исполнения.
- Особое внимание уделяли нетрезвым участникам дорожного движения, создающим своими действиями предпосылки к совершению ДТП, - рассказали в ГАИ. - В результате отработки задержаны 3 водителя и 22 пешехода, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
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