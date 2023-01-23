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ГАИ Бобруйска провела рейд по маршруткам

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ГАИ Бобруйска провела рейд по маршруткам

Госавтоинспекторы ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома провели рейдовые мероприятия и профилактическую акцию "ПДД - твой главный друг". Цель - пресечение нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств.

Милиционеры напомнили перевозчикам о необходимости соблюдения скоростного режима,требований светофоров, дорожных знаков и разметки при перевозке пассажиров, так как на них возлагается повышенная ответственность.

Следует отметить, что в результате отработки выявлено 12 нарушений.

Госавтоинспекция напоминает водителям: будьте внимательны и осторожны. Игнорирование Правил дорожного движения может привести к совершению ДТП и серьезным последствиям.

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