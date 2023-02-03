ГАИ Бобруйска провела рейд «Опасный груз»

Основная цель - осмотр транспортных средств, перевозящих опасные грузы, на предмет соблюдения норм технического состояния, оснащения, правильного оформления документации.

Совместно с Госпромнадзором водителям разъяснены требования законодательства при перевозке груза повышенной опасности.

Следует отметить, что в ходе проведения рейда выявлено 5 нарушений.

Госавтоинспекция напоминает: любая авария с вышеуказанным транспортом может привести к значительному материальному, экологическому ущербу или человеческим жертвам. Поэтому перевозки должны осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами, направленными на обеспечение безопасности и исключение возможных аварийных ситуаций при их транспортировке.