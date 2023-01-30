ГАИ Бобруйска провела рейд на аварийно-опасных участках дорог

29 января по сообщению УВД облисполкома, рейдовые мероприятия проходили на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети.

- Основная задача - пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств: превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, проезд пешеходных переходов и перекрестков, а также задержание нетрезвых и бесправников, - отметили в УВД облисполкома.