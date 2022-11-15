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Профилактика

ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию «Стоп-парковка»

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ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию «Стоп-парковка»

В Бобруйске сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия и профилактическую акцию вблизи парковочных мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в УВД облисполкома, правоохранители напоминали другим водителям о том, что запрещено занимать места, которые нужны для парковки такой категории граждан.

- Кроме того, милиционеры отметили, что во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью, - отметили в УВД облисполкома.

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