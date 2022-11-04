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Профилактика

ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию для пешеходов

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ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию для пешеходов

"Пешеход, дай шанс тебя заметить!" - с таким призывом правоохранители Бобруйска провели информационно-разъяснительную работу среди жителей города, сообщили в УВД облисполкома.

- Милиционеры рассказали об основных рисках и угрозах безопасности с учётом сезонных факторов, о необходимости использования световозвращающих элементов и мерах безопасности на пешеходных переходах с учётом изменений ПДД, которые вступили в силу 27 октября., - отметили в ведомстве.

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