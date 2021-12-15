ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию

Госавтоинспекция Бобруйска провела профилактическую акцию. Как сообщили в УВД облисполкома, в ходе рейдового мероприятия были обследованы стоянки на территории торговых центров, социальных объектов и административных зданий, где должны быть обозначены места для инвалидов.

- Стоянка вблизи торгового центра порадовала отсутствием нарушителей, - рассказали в ГАИ. -На парковке вблизи другого социально значимого объекта находился автомобиль, владелица которого в спешке припарковала его на место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями. Девушка вину не отрицала. Инспекторы провели беседу и вручили автоледи световозвращающий элемент, так как и водители бывают пешеходами. Далее переместились на парковку на улице Социалистической. Там тоже нашелся нарушитель, который оставил свое транспортное средство в неположенном месте. Молодой человек пояснил, что спешил.