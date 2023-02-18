Футбольный клуб Белшина официально получил право на участие в Высшей лиге

Фотографии: из архивов
Бобруйский футбольный клуб "Белшина" - прошёл процедуру лицензирования и официально получил право на участие в Высшей лиге на предстоящий сезон.
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную поддержку нашим спонсорам, партнёрам и болельщикам, которых мы обязуемся радовать в рамках своих выступлений в главном футбольном первенстве страны, - опубликовано на официальном сайте клуба.
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