Футболисты «Белшины» встали на коньки

Перед матчем 29 тура чемпионата страны по футболу с ФК "Славия-Мозырь", который пройдет на "Спартаке" уже в ближайшее воскресенье, футболисты "Белшины" провели своеобразную тренировку на льду "Бобруйск-Арены". Причем на коньки встали не только игроки команды, но и представители тренерского штаба. А некоторые взяли в руки еще и клюшки...