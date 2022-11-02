Футболисты «Белшины» встали на коньки
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Перед матчем 29 тура чемпионата страны по футболу с ФК "Славия-Мозырь", который пройдет на "Спартаке" уже в ближайшее воскресенье, футболисты "Белшины" провели своеобразную тренировку на льду "Бобруйск-Арены". Причем на коньки встали не только игроки команды, но и представители тренерского штаба. А некоторые взяли в руки еще и клюшки...
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