В матче 15 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 18 июля встретятся с ФК «Шахтер» (Солигорск). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 19.00. Вход на игру для взрослых – 4.00 руб., для детей – 2.00 руб.