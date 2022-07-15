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Футболисты «Белшины» 18 июля встретятся с ФК «Шахтер» (Солигорск)

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Футболисты «Белшины» 18 июля встретятся с ФК «Шахтер» (Солигорск)

В матче 15 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 18 июля встретятся с ФК «Шахтер» (Солигорск). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 19.00. Вход на игру для взрослых – 4.00 руб., для детей – 2.00 руб.

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