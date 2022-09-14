В матче двадцать второго тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 17 сентября встретятся с СФК «Слуцк» (Слуцк). Поединок пройдет на слуцком стадионе «Городской». Начало — в 14.30.

Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать игру 22 тура чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Белшина»: главный судья — Дмитрий Дмитриев (Фаниполь), помощники судьи — Денис Емельянчиков (Гомель) и Антон Полуянов (Мозырь), резервный судья — Дмитрий Жаховский (Новополоцк). Делегат — Денис Шамшуров (Минск), инспектор матча — Николай Пыреев (Минск).

Наш соперник, футбольный клуб «Слуцк», был основан в 1998 при поддержке Слуцкого сахарного комбината. В 2008 году команда под названием «Слуцксахар» впервые заявилась во вторую лигу чемпионата Беларуси. Прогрессируя с каждым годом, клуб завоевал серебро второй лиги в 2010 году, уступив «Городее» в борьбе за чемпионство три очка. В 2011 году команда была зарегистрирована как ОО «Спортивный футбольный клуб «Слуцк» и официально стала городской командой. В дебютном для себя сезоне в первой лиге команда заняла 5 место. В сезоне 2013 команда боролась с «Городеей» за прямой выход в высшую лигу. Долгое время находилась на втором месте. Однако после спада у прямого конкурента «Городеи», «Слуцк» забрался на первое место после 21-го тура и позже завоевал право выступить в высшей лиге. Команды из Бобруйска и Слуцка провели между собой 11 официальных встреч и 3 товарищеские. В четырех матчах победу праздновали «красно-черные», в семи лучшими были футболисты из Слуцка, три встречи закончились вничью.

Матч дублирующих составов пройдет 18 сентября на стадионе СГК. Начало матча — в 12:00.