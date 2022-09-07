В матче двадцать первого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 11 сентября встретятся с ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 16:00. Вход на игру для взрослых – 4.00 руб., для детей – 2.00 руб.

Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать игру 21 тура чемпионата Беларуси «Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»: главный судья – Алексей Обелевский (Гродно), помощники судьи – Виталий Дорош (Гродно) и Юрий Низовцев (Минск), резервный судья – Вадим Ленковский (Минск). Делегат – Андрей Мишаев (Минск), инспектор матча – Бронислав Ясинский (Минск).

Наш соперник, ФК «Торпедо-БЕЛАЗ» основан в 1961 году под названием «Ракета», название «Торпедо» команда получила в 1969 году, а «Торпедо-БЕЛАЗ» – в 2011-м. Клуб с 1992 года – участник чемпионатов Беларуси. Дебют в высшем дивизионе в 2002 году принес команде высокое 5-е место. А высшие достижения в чемпионатах Беларуси ¬– бронзовый призер 2020 года, 4-е места: 2004, 2005, 2007, 2014 гг., обладатель Кубка Беларуси в 2016 г. Команды из Бобруйска и Жодино провели между собой 29 встреч, из них в Высшей лиге – 28, в розыгрыше Кубка Беларуси – 1. В 10-и матчах победу праздновали «красно-черные», в 10-и лучшими были футболисты из Жодино, 9 встреч закончились вничью. Викторией «Белшины» со счетом 1:3 закончился выездной матч первого круга нынешнего турнира. А самая крупная победа наших земляков над оппонентами со счетом 3:0 была зафиксирована в июне 2015 года.

Матч дублирующих составов команд пройдет на стадионе имени Александра Прокопенко 12 сентября. Начало в 16.30.