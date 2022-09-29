В матче двадцать третьего тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 1 октября встретятся с ФК «Динамо-Брест» (Брест). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 13.00.

Наш соперник, команда из Бреста была основана в 1960 году и под именем «Спартак» дебютировала во втором дивизионе чемпионата СССР. Со временем клуб несколько раз менял названия – «Буг», «Динамо», «Брест». В 1992 году динамовцы дебютировали в чемпионате Беларуси. И сразу же оказались на пьедестале, завоевав бронзовые медали. В 2007 году брестчане впервые завоевали Кубок Беларуси. Во второй раз динамовцы одержали победу в Кубке спустя 10 лет, в 2017 году. В третий раз брестчане завоевали Кубок в 2018 году. Впервые в истории турнира одной из команд удалось завоевать почетный трофей два года подряд. В сезоне-2019 «бело-синие» впервые в истории стали чемпионами Беларуси. Также на счету брестчан три завоеванных Суперкубка – в 2018, 2019 и 2020 годах.

Команды из Бобруйска и Бреста провели между собой 55 встреч, из них в Высшей лиге – 49, в розыгрыше Кубка Беларуси – 4 и 2 – товарищеские. В 24-х матчах победу праздновали «красно-черные», в 15-и лучшими были футболисты из Бреста, и 16 встреч закончились вничью (со счетом 1:1 закончился и матч первого круга нынешнего сезона). Самую крупную победу над динамовцами со счетом 7:0 наши земляки одержали в апреле 2014 года.

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