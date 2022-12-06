Футболисты БАТЭ поспорят с «Белшиной» за выход в полуфинал Кубка Беларуси
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала «Betera - Кубка Беларуси» сезона 2022/2023.
Борьбу за трофей продолжают восемь команд, включая БАТЭ (Борисов), «Витебск», «Неман» (Гродно), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск), «Славия-Мозырь», «Белшина» (Бобруйск).
1/4 финалы пройдут в марте 2023 года и будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).
По итогам жеребьевки были образованы следующие пары:
Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Шахтер (Солигорск)
Белшина (Бобруйск) - БАТЭ (Борисов)
Славия-Мозырь - Слуцк
Витебск - Неман (Гродно)
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