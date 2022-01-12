Футболистов БАТЭ и «Гомеля» будут тренировать новые наставники

Новым главным тренером борисовского БАТЭ стал Александр Михайлов, с которым подписан двухлетний контракт, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее 37-летний новый наставник вице-чемпионов Беларуси возглавлял дублирующий состав борисовского клуба. Александр Михайлов сменил на посту главного тренера БАТЭ Виталия Жуковского, который проработал в команде один сезон. Ассистентами Михайлова будут Сергей Зиневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро. Планируется, что футболисты БАТЭ выйдут из отпуска 13 января.

Футболисты "Гомеля" также готовятся к новому сезону под руководством нового тренера - команду официально возглавил 48-летний Владимир Невинский, контракт с которым рассчитан на два года. Бывший наставник гомельского клуба Иван Биончик сразу после окончания прошлого сезона стал главным тренером чемпиона страны солигорского "Шахтера". Иван Биончик, под началом которого гомельчане заняли четвертое место в национальном чемпионате, был признан лучшим тренером Беларуси 2021 года.

Что касается бронзовых призеров прошлого первенства футболистов столичного "Динамо", то они проводят первый учебно-тренировочный сбор в Минске. В ближайших планах команды Артема Челядинского три контрольных матча - 22 января с "Ислочью", 30 января с бобруйской "Белшиной" и 4 февраля с могилевским "Днепром".