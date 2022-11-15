Футбол в сердцах юных бобруйчан

В рамках социального проекта ассоциации «Белорусская федерация футбола «Футбол в каждое сердце» Бобруйскую государственную специальную школу-интернат для детей с нарушением слуха посетили заслуженный тренер Республики Беларусь, лауреат премии телеканала ОНТ «Гордость нации» Анатолий Усенко, начальник футбольной команды «Белшина» Александр Макаренко и игроки ФК «Белшина». Анатолий Иванович рассказал учащимся о своей игровой карьере, о тренерской практике, поделился информацией об особенностях работы со спортсменами, имеющими нарушения зрения и слуха. После обмена подарками состоялся товарищеский матч между старшеклассниками школы-интерната и профессиональными футболистами, в котором, как и положено, победила дружба. Закончилось мероприятие совместным фотографированием на память.

Наша справка: «Футбол в каждое сердце» направлен на вовлечение большего количества детей с особыми потребностями в спортивно-массовые мероприятия, а также приобщения к футбольной среде. Проект предусматривает повышение уровня физических навыков детей с особыми потребностями и детей-сирот с ограниченными возможностями, а также привлечение внимания общественности к их проблемам. Данная программа учит детей принципам командной игры и позитивному поведению по отношению ко всем участникам соревнований (членам команды, сопернику, тренеру, судьям, болельщикам).