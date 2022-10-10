Фургон опрокинулся на трассе М5 из-за влетевшей в кабину осы

В Жлобинском районе на трассе М5 опрокинулся фургон - в аварии пострадали два человека, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 7 октября на 205-м км автодороги М5 Минск - Гомель. По предварительной информации, в кабину фургона ГАЗ, за рулем которого был 60-летний водитель, влетела оса. Мужчина отвлекся от управления, машина съехала на обочину, врезалась в тросовое ограждение и опрокинулась.

Водитель и 50-летний пассажир получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

В отделении по агитации и пропаганде добавили, что в пятницу и в выходные дни в области госавтоинспекторы провели рейды. "В первую очередь усилия правоохранителей были направлены на выявление нетрезвых водителей и бесправников", - отметили в УГАИ. За эти дни задержали 27 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 79 - не имели прав, 82 - не предоставили преимущества в движении пешеходам, 55 - нарушили скоростные режимы.

Не остались без внимания и пешие участники дорожного движения. Сотрудники ГАИ выявили более 440 нарушений ПДД. Так, 74 человека находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, 185 - привлекли к административной ответственности за неиспользование фликеров в темное время суток.