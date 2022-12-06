Французы требуют у правительства выхода из блока НАТО

Далеко не все европейцы поддерживают присутствие войск Североатлантического Альянса на своей территории.

Во Франции прошли очередные протесты против НАТО. Выйдя на улицы Парижа, протестующие призывают правительство к выходу из блока.

Они считают именно НАТО виновником во всех экономических бедах Франции.