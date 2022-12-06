Французы требуют у правительства выхода из блока НАТО
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Далеко не все европейцы поддерживают присутствие войск Североатлантического Альянса на своей территории.
Во Франции прошли очередные протесты против НАТО. Выйдя на улицы Парижа, протестующие призывают правительство к выходу из блока.
Они считают именно НАТО виновником во всех экономических бедах Франции.
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