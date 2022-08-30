ФПБ: по колдоговору работники могут получить дополнительную помощь для подготовки детей к школе

По колдоговору работники могут получить дополнительную помощь для подготовки детей к школе. Об этом БЕЛТА рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси, подчеркнув, что нормы по дополнительной поддержке сотрудников, воспитывающих детей-школьников, содержаться на сегодняшний день в абсолютном большинстве коллективных договоров предприятий. И выполнение этих норм профсоюзы держат на особом контроле.

"Местные конституции" нацелены на то, чтобы усилить те социальные гарантии для работников, которые прописаны на законодательном уровне. На каждом конкретном предприятии профсоюз договаривается с нанимателем о мерах той или иной поддержки работников. И то, что прописано в колдоговорах организаций, является обязательным для выполнения. Одним из важных направлений в этой сфере является именно поддержка тех работников, которые воспитывают детей. Среди прочего это и помощь в подготовке детей к школе", - отметили в национальном профцентре.

Безусловно, содержание каждого конкретного коллективного договора зависит от финансовых возможностей предприятия, но в большинстве случаев наниматели готовы поддерживать сотрудников, которые имеют детей школьного возраста. Среди наиболее частых примеров такой поддержки - предоставление 1 сентября выходного дня и оказание материальной помощи.

"Например, в колдоговорах Ивацевичского РайПО и ОАО "Сморгонский агрегатный завод" родителям школьников младших классов предоставляется поощрительный отпуск на 1 сентября за счет собственных средств организаций с сохранением заработной платы. А Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза по коллективному договору выплачивает материальную помощь в размере не менее 2 базовых величин на каждого ребенка-школьника, - отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. - Кроме того, на многих предприятиях оказывается помощь в приобретении школьных принадлежностей, канцелярских товаров, вручаются подарочные сертификаты для покупки необходимых школьных товаров".

Помощь оказывается не только накануне 1 сентября. Во многих коллективных договорах родителям также выплачивается материальная помощь за хорошую успеваемость детей.

Федерация профсоюзов с 2002 года на постоянной основе проводит благотворительную акцию "Профсоюзы - детям", в рамках которой оказывается поддержка детским домам, школам-интернатам, социальным приютам, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям-инвалидам. Эта работа проводится на всех уровнях - от Федерации профсоюзов до первичных профсоюзных организаций. Общая сумма материальной поддержки со стороны профсоюзных организаций всех уровней при подготовке детей к школе в 2021 году составила более Br6 млн.