Фотовыставка памяти прошедших Великую Отечественную войну медработников открылась в Могилеве

В Могилевском государственном медицинском колледже открылась фотовыставка "В памяти их имена", посвященная медработникам региона, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении образования.

"Историческая память является основой развития любого общества. Она является связующей нитью между прошлым и будущим, передающей новым поколениям неоценимый опыт, - отметил председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Виктор Суслов. - Именно поэтому экспозиция направлена на воспитание патриотизма, сохранение памяти о подвигах людей в годы войны и формирование у молодежи чувства ответственности за будущее страны".

На выставке представлены плакаты, исторические документы, а также более 40 портретных снимков медицинских работников, которые сопровождаются их биографиями. В их числе - известный советский хирург и ученый Владимир Морзон, имя которого сегодня носит Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи. К слову, он был первым специалистом этого профиля в Бобруйске и районе, с него начала выстраиваться система оказания хирургической помощи в этом регионе. Владимир Морзон был участником Великой Отечественной войны, служил добровольцем в тыловых военных госпиталях.

По словам Виктора Суслова, на выставке можно также узнать историю развития медицинского дела в регионе. Так, к 1941 году в области функционировало 63 больницы на более чем 4,8 тыс. койко-мест, 107 амбулаторий и поликлиник, а также 214 фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинскую помощь населению области оказывали 616 врачей и свыше 3,2 тыс. средних медицинских работников. С первых дней освобождения территории области в 1944 году началось активное восстановление разрушенных учреждений здравоохранения. Люди нуждались в качественной и квалифицированной медицинской помощи, ведь после отступления оккупантов регион оказался охвачен массовыми инфекционными заболеваниями.

После экспонирования в Могилеве выставка переедет в Бобруйский государственный медицинский колледж. Ее открытие запланировано здесь 14 декабря.