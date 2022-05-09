ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний праздничный концерт на площади Победы, посвященный Дню Победы
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора ЧАБАНА.
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