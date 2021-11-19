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Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021»

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Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021»

/Будет дополнено/.

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Фото Виктора ЧАБАНА.

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