Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021»
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Фотографии: Виктор Чабан
/Будет дополнено/.
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Фото Виктора ЧАБАНА.
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